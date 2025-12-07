ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:02

Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Нужны простые и вкусные закуски для фуршета? Сырные шарики с чесноком — беспроигрышный вариант. Для приготовления понадобится: 200 граммов твердого сыра, 100 граммов сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, 50 граммов грецких орехов для обсыпки.

Сыр натирают на мелкой терке. Чеснок пропускают через пресс, а зелень мелко рубят. Все компоненты, включая сливочный сыр, соединяют в миске и тщательно вымешивают до однородности. Из получившейся пластичной массы формуют небольшие сырные шарики, которые затем обкатывают в мелко порубленных грецких орехах. Закуску убирают в холод на 30–40 минут для стабилизации.

Такие закуски на новогодний стол готовятся моментально и обладают ярким, пикантным вкусом. Они идеально сочетаются с белым вином или шампанским. Эти сырные шарики с зеленью можно разнообразить, добавив в массу немного сушеной паприки или обваляв шарики в кунжуте. Холодная закуска, которая всегда находит своих поклонников.

Ранее мы поделились рецептом лютеницы со сладким перцем и баклажанами.

