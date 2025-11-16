В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее

Турция предложила Австралии совместную организацию климатического саммита COP31, но готова провести мероприятие самостоятельно в случае отказа своего партнера, пишет The Jerusalem Post. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме австралийскому премьеру Энтони Албанизу отметил, что совместное председательство усилит многосторонний характер предстоящей конференции.

Турция уверена, что удастся разработать гибкие формулы, которые будут способствовать успеху COP31 на основе добросовестных консультаций, а в случае, если компромисса не удастся достичь, Турция готова единолично принять саммит на своей территории, — говорится в сообщении.

Переговоры между двумя странами о месте проведения саммита продолжаются длительное время. Германия как страна размещения офиса климатического управления ООН обязана вмешаться в ситуацию и при отсутствии соглашения организовать саммит в Бонне. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз недавно заявил, что Канберра считает необходимым проведение саммита на своей территории в партнерстве с островными государствами, такими как Кирибати и Тувалу, которым угрожает исчезновение из-за климатических изменений.

