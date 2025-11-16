Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее

Турция готова организовать саммит COP31 без Австралии в случае ее отказа

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турция предложила Австралии совместную организацию климатического саммита COP31, но готова провести мероприятие самостоятельно в случае отказа своего партнера, пишет The Jerusalem Post. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме австралийскому премьеру Энтони Албанизу отметил, что совместное председательство усилит многосторонний характер предстоящей конференции.

Турция уверена, что удастся разработать гибкие формулы, которые будут способствовать успеху COP31 на основе добросовестных консультаций, а в случае, если компромисса не удастся достичь, Турция готова единолично принять саммит на своей территории, — говорится в сообщении.

Переговоры между двумя странами о месте проведения саммита продолжаются длительное время. Германия как страна размещения офиса климатического управления ООН обязана вмешаться в ситуацию и при отсутствии соглашения организовать саммит в Бонне. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз недавно заявил, что Канберра считает необходимым проведение саммита на своей территории в партнерстве с островными государствами, такими как Кирибати и Тувалу, которым угрожает исчезновение из-за климатических изменений.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что администрация американского президента Дональда Трампа инициировала процесс отмены санкций против Анкары, введенных по закону CAATSA. Дипломат подчеркнул, что нынешняя команда Белого дома существенно отличается от администрации предыдущего лидера Джо Байдена.

