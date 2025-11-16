США приняли неожиданное решение по санкциям против Турции из-за С-400 Фидан: США намерены снять с Турции санкции из-за покупки С-400 у России

Администрация президента США Дональда Трампа начала процедуру по отмене санкций против Турции в рамках закона CAATSA из-за приобретения у России комплексов ПВО С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу AHaber. Он отметил, что нынешняя команда Белого дома кардинально отличается от администрации экс-лидера Джо Байдена и намерена урегулировать данный вопрос.

Трамп на встрече заявил [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме, — сказал министр.

Ранее Фидан заявил, что европейские санкции против России негативно сказываются на самой Европе, создавая политические и экономические издержки. Он подчеркнул, что отказ от взаимодействия имеет свою цену. Министр также указал, что финансовая поддержка Киева и рост военных бюджетов напрямую влияют на благосостояние простых европейцев.

Кроме того, по информации источника в государственном финансовом секторе Турции, банки страны усилили внутренний контроль и установили ограничения на операции, связанные с Россией. Данные меры, как сообщается, направлены на снижение рисков введения вторичных санкций со стороны западных государств.