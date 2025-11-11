Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:10

Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией

РИА Новости: турецкие банки ограничили операции с Россией из-за санкций

Турецкий банк Турецкий банк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турецкие банки ужесточили внутренний контроль и ввели лимиты на проведение операций, связанных с Россией, сообщил РИА Новости осведомленный источник в государственном финансовом секторе республики. По его словам, эти меры направлены на минимизацию рисков вторичных санкций со стороны Запада.

Как отметил собеседник агентства, поводом для усиления проверок стало включение ряда турецких компаний в санкционные списки. Эти ограничения привели к созданию дополнительных барьеров для предпринимательской деятельности, туристических поездок и частных денежных переводов между двумя странами.

Представители банковского сектора констатируют, что на фоне ужесточения западных ограничений переводы средств в РФ и открытие счетов для ее граждан столкнулись с серьезными трудностями. Сотрудник одного из частных банков Анкары пояснил, что подобные операции в настоящее время фактически заблокированы, а сроки решения возникшей проблемы пока остаются неопределенными.

К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина — санкции, — сказал он.

Источник агентства добавил, что Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, которые указывают на намерение Евросоюза усилить контроль над финансовыми транзакциями. В сложившейся ситуации турецкие банки опасаются оказаться под пристальным вниманием и давлением в связи с 19-м пакетом санкций против России.

Ранее вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар заявил, что Анкара не планирует немедленного отказа от российского газа, однако уже ведет активную подготовку к постепенному сокращению его импорта. Эксперт отметил, что действующие соглашения о поставках между Турцией и РФ, срок которых истекает в конце 2025 года, будут продлены.

Турция
Россия
банки
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне
Россиянам рассказали о грядущем снижение цен на один деликатес
В Кремле заинтересовались содержанием контактов Токаева и Трампа
Госдума лишила депутата Воронцовского неприкосновенности
Названы сроки, когда Европа прекратит отправлять миллионы на помощь Украине
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.