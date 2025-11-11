Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией

Турецкие банки ужесточили внутренний контроль и ввели лимиты на проведение операций, связанных с Россией, сообщил РИА Новости осведомленный источник в государственном финансовом секторе республики. По его словам, эти меры направлены на минимизацию рисков вторичных санкций со стороны Запада.

Как отметил собеседник агентства, поводом для усиления проверок стало включение ряда турецких компаний в санкционные списки. Эти ограничения привели к созданию дополнительных барьеров для предпринимательской деятельности, туристических поездок и частных денежных переводов между двумя странами.

Представители банковского сектора констатируют, что на фоне ужесточения западных ограничений переводы средств в РФ и открытие счетов для ее граждан столкнулись с серьезными трудностями. Сотрудник одного из частных банков Анкары пояснил, что подобные операции в настоящее время фактически заблокированы, а сроки решения возникшей проблемы пока остаются неопределенными.

К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина — санкции, — сказал он.

Источник агентства добавил, что Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, которые указывают на намерение Евросоюза усилить контроль над финансовыми транзакциями. В сложившейся ситуации турецкие банки опасаются оказаться под пристальным вниманием и давлением в связи с 19-м пакетом санкций против России.

Ранее вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар заявил, что Анкара не планирует немедленного отказа от российского газа, однако уже ведет активную подготовку к постепенному сокращению его импорта. Эксперт отметил, что действующие соглашения о поставках между Турцией и РФ, срок которых истекает в конце 2025 года, будут продлены.