Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 08:57

Турцию заподозрили в планах сократить закупки газа из России

Аналитик Кашлылар: Турция готовит постепенное сокращение импорта газа из России

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Турция не планирует немедленного отказа от российского газа, однако уже ведет активную подготовку к постепенному сокращению его импорта, заявил РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар. Эксперт отметил, что действующие соглашения о поставках между Турцией и Россией, срок которых истекает в конце 2025 года, будут продлены.

При этом аналитик уточнил, что Анкара активно диверсифицирует свои энергетические поставки, заключая контракты на приобретение сжиженного природного газа. Кашлылар также отметил, что именно политика по закупке энергоресурсов из разных источников в перспективе способна привести к уменьшению объемов закупок газа у РФ.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза с января по октябрь 2025 года сократился на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный импорт российского СПГ достиг отметки около 16,3 млрд кубометров, тогда как за первые 10 месяцев 2024 года этот показатель составлял 17,5 млрд кубометров.

До этого СМИ сообщали, что новый пакет санкций ЕС включает запрет для стран объединения на закупки российского сжиженного природного газа. По информации источников, также планировалось ввести ограничения на перемещение российских дипломатов по территории Европейского союза.

Турция
газ
энергоресурсы
импорт
