Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 05:04

Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России

Фидан: санкции против России имеют политическую и финансовую цену для ЕС

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экономические ограничения, введенные в отношении России, плохо отражаются на самой Европе в политическом и финансовом плане, за отсутствие сотрудничества приходится платить, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан телеканалу A Haber. По его словам, регион финансирует Киев, увеличивает расходы на собственную военную мощь — все это также сказывается на жизни простых граждан.

Это все скажется на таких отраслях как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение и на других базовых услугах. Жизнь станет дороже, — пояснил министр.

Ранее Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», под запрет попали унитазы и биде. Однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.

Тем временем первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев информировал, что политика санкций Евросоюза уже негативно сказалась на благосостоянии европейских граждан. Выступая на симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сириусе, он отметил, что отказ от российских энергоресурсов стал ударом по промышленности Европы.

Хакан Фидан
Евросоюз
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Украинские военные попытались прорваться в Купянск
Киев стал опасным местом для Зеленского
Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября
В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке
Три российских аэропорта закрыли небо
Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!
Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России
Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса
Мошенники начали использовать геоданные россиян
Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.