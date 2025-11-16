Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России Фидан: санкции против России имеют политическую и финансовую цену для ЕС

Экономические ограничения, введенные в отношении России, плохо отражаются на самой Европе в политическом и финансовом плане, за отсутствие сотрудничества приходится платить, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан телеканалу A Haber. По его словам, регион финансирует Киев, увеличивает расходы на собственную военную мощь — все это также сказывается на жизни простых граждан.

Это все скажется на таких отраслях как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение и на других базовых услугах. Жизнь станет дороже, — пояснил министр.

Ранее Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», под запрет попали унитазы и биде. Однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.

Тем временем первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев информировал, что политика санкций Евросоюза уже негативно сказалась на благосостоянии европейских граждан. Выступая на симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сириусе, он отметил, что отказ от российских энергоресурсов стал ударом по промышленности Европы.