16 ноября 2025 в 20:01

Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва вырос вдвое после появления в Сети видео, на котором он засветил свой половой орган, выйдя из машины с расстегнутой ширинкой, сообщил Telegram-канал Mash. Теперь его выступление обходится заказчикам в 5 млн рублей.

По данным источника, команда Диброва объясняет произошедшее тем, что незадолго до записи кто-то «подмешал» ему неизвестное вещество. Кроме того, представители 65-летней знаменитости также обсуждают с клиентами годовые контракты примерно на 50 млн рублей.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление Диброва с расстегнутой ширинкой на публике на фоне громкого развода с супругой является ненормальным. По его словам, такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков, а не для «нормальных» мужчин.

Экс-супруга телеведущего Полина Диброва не стала критиковать его за появление на публике с расстегнутой ширинкой. По словам бывшей жены шоумена, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.

