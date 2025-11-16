В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой

Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. В Вашингтоне считают, что Брюссель должен поторопиться в реализации торгового соглашения.

Они (ЕС. — NEWS.ru) как-то медлят со всем этим, что досадно. <...> Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент [Трамп] изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев. <...> Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента, — цитирует издание слова чиновника.

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме выразил надежду на заключение взаимовыгодной торговой сделки с КНР. Он сообщил, что переговоры с председателем КНР пройдут на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что США уже достигли выгодных соглашений с ЕС, Японией и Южной Кореей.