Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту

На открытии памятника участнику группы «На-на» Владимиру Левкину на 31-м участке Троекуровского кладбища его вдова Маруся обратилась к поклонникам и предложила им посетить место упокоения артиста, сообщает The Voice Mag. Монумент установили спустя почти год после смерти музыканта, скончавшегося от онкологического заболевания. На церемонии присутствовали родные и друзья Левкина.

Теперь вы знаете, что на 31-м участке Троекуровского кладбища есть такое маленькое уютное место, где лежит светлый человек, прекрасный музыкант. Если вам хочется с ним поговорить, мы здесь поставим скамеечку. Можно сесть и послушать, как он вам поет, потому что микрофон у него есть, сцена есть, — сказала Маруся.

На памятнике разместили импровизированную сцену с микрофоном и гитарой. Родные Левкина вспомнили его школьные и творческие годы. Мама певца Раиса Ивановна рассказала, что воспитательница еще в детском саду предложила определить его в музыкальную школу. Она также отметила природный талант сына.

Ранее народная артистка России Людмила Сергиенко установила себе памятник на Троекуровском кладбище, разместив его рядом с могилой покойного мужа Владислава Верестникова. 79-летняя оперная певица, страдающая гипертензивной болезнью, объяснила это решение желанием заранее решить похоронные вопросы.