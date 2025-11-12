Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:39

Народная артистка России подготовила себе надгробие на кладбище

Mash: певица Сергиенко подготовила себе надгробие на Троекуровском кладбище

Людмила Сергиенко в сцене из оперы Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре», 1983 год Людмила Сергиенко в сцене из оперы Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре», 1983 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Народная артистка России Людмила Сергиенко установила себе памятник на Троекуровском кладбище, заранее подготовив надгробие с открытой датой, сообщает Telegram-канал Mash. 79-летняя оперная певица подтвердила информацию, но отказалась от подробных комментариев.

Половинчатое надгробие уже установлено рядом с могилой ее покойного мужа, оперного певца Владислава Верестникова. Как отметили в канале, Сергиенко, страдающая гипертензивной болезнью с поражением сердца, решила уладить похоронные вопросы заблаговременно, чтобы не обременять родственников.

Ранее сын и вдова Александра Ширвиндта появились на открытии памятника артисту на Новодевичьем кладбище. Телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил, что оно состоялось 10 ноября. По его словам, над созданием надгробия трудился скульптор Андрей Налич. Актер скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.

До этого в Приозерске Ленобласти открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову, трагически погибшему во время съемок в горах Северной Осетии. Монумент установили напротив киноконцертного зала на улице Калинина.

