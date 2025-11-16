Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 20:37

В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появились кадры обрушения кустарной медной шахты на юге Демократической Республики Конго, сообщает РИА Новости. На видео запечатлен момент, когда участок рудника начинает осыпаться, а люди, стоящие рядом с обрывом и наблюдавшие за происходящим, пытаются спастись от пыли и падающих камней: кто-то убегает в сторону, а кто-то прыгает в воду.

Как уточнил губернатор провинции Луалаба, шахта обрушилась после оползня, вызванного проливным дождем. По данным властей, погибли десятки шахтеров, работавших без лицензии. Поисковые работы продолжаются.

Ранее в стамбульском районе Бешикташ произошло обрушение грунта на строительстве новой линии метро, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Трое из них самостоятельно выбрались из опасной зоны, двоих эвакуировали профессиональные спасатели.

До этого в балаковском доме 1917 года постройки на Коммунистической улице произошло частичное обрушение. На место оперативно выехали представители администрации для оценки повреждений и обеспечения безопасности жильцов. Обошлось без пострадавших.

