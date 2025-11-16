Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пять человек оказались под завалами в строящейся станции метро

CNN: в Стамбуле пять человек пострадали при обрушении породы на стройке метро

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате обрушения грунта в районе Бешикташ в Стамбуле пострадало пятеро рабочих, передает CNN Turk. Инцидент произошел во время проведения подземных работ по строительству новой линии метрополитена.

Отмечается, что трое пострадавших самостоятельно выбрались из зоны чрезвычайного происшествия. Остальных рабочих эвакуировали профессиональные спасательные подразделения.

Ранее аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области были завершены, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, один из подъездов многоквартирного дома частично обрушился, четыре человека получили травмы.

До этого в Южно-Китайском море произошли два крушения с участием техники ВМС США. Боевой истребитель и ударный вертолет, приписанные к авианосной группе эсминца «Нимиц», разбились в ходе плановых операций. Сначала в водное пространство рухнул ударный вертолет MH-60R Seahawk, а затем потерпел крушение истребитель F/A-18 Super Hornet. Военно-морские силы США уже приступили к расследованию для установления причин двух чрезвычайных происшествий.

метро
Стамбул
пострадавшие
завалы
