Пять человек оказались под завалами в строящейся станции метро CNN: в Стамбуле пять человек пострадали при обрушении породы на стройке метро

В результате обрушения грунта в районе Бешикташ в Стамбуле пострадало пятеро рабочих, передает CNN Turk. Инцидент произошел во время проведения подземных работ по строительству новой линии метрополитена.

Отмечается, что трое пострадавших самостоятельно выбрались из зоны чрезвычайного происшествия. Остальных рабочих эвакуировали профессиональные спасательные подразделения.

