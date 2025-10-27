Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане ВМС США: вертолет Seahawk и истребитель Super Hornet упали в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море 26 октября произошли два крушения с участием техники ВМС США, сообщила пресс-служба Пентагона. Боевой истребитель и ударный вертолет, приписанные к авианосной группе эсминца «Нимиц», разбились в ходе плановых операций.

Оба члена экипажа успешно катапультировались и были благополучно спасены поисково-спасательными силами, выделенными из 11-й авианосной ударной группы, — говорится в заявлении.

Сначала в водное пространство рухнул ударный вертолет MH-60R Seahawk, а затем потерпел крушение истребитель F/A-18F Super Hornet. Военно-морские силы США уже приступили к расследованию для установления причин двух чрезвычайных происшествий.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт допустил, что флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией. По его словам, авианосец обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».