Европейская страна хочет увеличить срок ожидания ВНЖ для нелегалов

Власти Великобритании намерены увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок ожидания права для нелегальных мигрантов остаться в стране на постоянной основе, сообщила глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд. По ее словам, переданным ВВС, изменения в нынешней несправедливой миграционной системе будут «самыми значительными в современной истории».

Новая реформа изменит представления, укоренившиеся за жизнь нескольких поколений, что убежище, которое предоставляется беженцам, может быстро привести к получению разрешения на постоянное проживание. Мы изменим это в сторону более длительной временной системы, а каждые два года будет проводиться оценка ситуации, — заверила Махмуд.

Ранее в Лондоне полиция нашла и арестовала осужденного эфиопского мигранта-нелегала Хадуша Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации. Месяц назад суд вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине. О задержании преступника сообщило управление столичной полиции.