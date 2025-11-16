Никаких скучных запеканок! Фаршированные рулетики «Новогодние» — нужны грудка, яблоки и сливки

Фаршированные куриные грудки «Новогодние» — это блюдо, которое превратит ваш праздничный стол в кулинарный шедевр. Нежное куриное мясо, сочная начинка из чернослива, яблок и грецких орехов с легкой кислинкой создают изысканное сочетание вкусов. Аромат сливочного соуса и сушеных яблок, томящихся в духовке, наполнит дом праздничной атмосферой. Такое блюдо не стыдно подать даже самым требовательным гостям!

Вам понадобится: 6 куриных грудок (1 кг), 60 г чернослива, 30 г грецких орехов, 1/2 яблока, 200 г молотого куриного филе, 3 ст. л. сливок, соль, перец. Чернослив, орехи и яблоко мелко нарежьте, смешайте с молотым мясом и сливками. В грудках сделайте кармашки, наполните начинкой. Обжарьте до корочки, залейте смесью воды и масла, добавьте сушеные яблоки. Запекайте 30–35 минут при 190 °C.

