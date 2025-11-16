Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт

Жителям и гостям Москвы в предстоящий понедельник, 17 ноября, рекомендуется использовать городской транспорт для поездок по городу, сообщили в департаменте транспорта столицы. Там уточнили, что в этот день в центре возможны локальные ограничения движения. Кроме того, москвичам посоветовали выезжать на дороги только на зимней резине.

Завтра в центре возможны локальные ограничения движения — рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу, — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области перекрыли движение транспорта по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала» после того, как там перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии повреждена опора автоматизированной системы управления движением. На место прибыли специалисты дорожных и оперативных служб.

До этого авария на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе на время почти парализовала движение. Отмечается, что автомобильная пробка растянулась на 2,5 километра.