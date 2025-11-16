Озвучены расходы российских тюрем на Новый год Российские колонии потратили 6 млн рублей на новогодние подарки и елки

Исправительные колонии в России почти наполовину сократили расходы на новогодние украшения, сообщил Telegram-канал Mash. В прошлом году на праздничный декор было потрачено около 9 млн рублей, в этом — 6 млн рублей.

Самые крупные траты пришлись на колонию № 3 в Липецкой области, где заказали конфетные наборы на 2,29 млн рублей. В ИК-11 в Пермском крае закупили мандарины и апельсины на 177 тысяч рублей.

В Мордовской ИК-2 закупили елку, гирлянды и игрушки на 123 тысячи рублей. Колония № 1 Ярославской области ограничилась конфетами и другой сладкой продукцией на сумму около миллиона. Белгородская ИК-7 приобрела лишь костюмы Деда Мороза и Снегурочки за 22 тысячи рублей.

