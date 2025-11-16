Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 17:51

Озвучены расходы российских тюрем на Новый год

Российские колонии потратили 6 млн рублей на новогодние подарки и елки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Исправительные колонии в России почти наполовину сократили расходы на новогодние украшения, сообщил Telegram-канал Mash. В прошлом году на праздничный декор было потрачено около 9 млн рублей, в этом — 6 млн рублей.

Самые крупные траты пришлись на колонию № 3 в Липецкой области, где заказали конфетные наборы на 2,29 млн рублей. В ИК-11 в Пермском крае закупили мандарины и апельсины на 177 тысяч рублей.

В Мордовской ИК-2 закупили елку, гирлянды и игрушки на 123 тысячи рублей. Колония № 1 Ярославской области ограничилась конфетами и другой сладкой продукцией на сумму около миллиона. Белгородская ИК-7 приобрела лишь костюмы Деда Мороза и Снегурочки за 22 тысячи рублей.

Ранее правительство решило расширить систему СИЗО из-за переполнения камер в нескольких регионах и утвердило крупную программу строительства. Планируется возвести 11 новых изоляторов почти на 12 тысяч мест, добавить 14 режимных корпусов еще на 3,4 тысячи, реконструировать четыре действующих корпуса и создать более сотни вспомогательных объектов.

Читайте также
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
Россия
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
Буду готовить эту закуску на Новый год за 15 минут: обалденные рулеты из ветчины с огненной начинкой
Общество
Буду готовить эту закуску на Новый год за 15 минут: обалденные рулеты из ветчины с огненной начинкой
Теплые брускетты «Новогодняя ночь»: хрустящая закуска с морским акцентом — невероятная вкуснятина к вину и шампанскому
Общество
Теплые брускетты «Новогодняя ночь»: хрустящая закуска с морским акцентом — невероятная вкуснятина к вину и шампанскому
Зал Щелкунчика и королева-елка: чем удивит музей «Клинское подворье»
Россия
Зал Щелкунчика и королева-елка: чем удивит музей «Клинское подворье»
Семенович призвала запретить вырубку елок
Шоу-бизнес
Семенович призвала запретить вырубку елок
тюрьмы
колонии
Новый год
елки
расходы
праздники
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно
В Тульской области залило больницу, несмотря на недавний ремонт
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.