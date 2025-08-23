Новые СИЗО могут появиться в России

Правительство Российской Федерации приняло постановление о создании дополнительных мест в следственных изоляторах в связи с превышением лимита содержания заключенных в ряде регионов. Документ, опубликованный на портале правовой информации, предусматривает масштабное расширение пенитенциарной инфраструктуры по всей стране.

Согласно программе, планируется построить 11 новых следственных изоляторов общей вместимостью 11,23 тысячи мест, а также возвести 14 режимных корпусов на 3,42 тысячи мест. Дополнительно будет проведена реконструкция четырех существующих режимных корпусов и построено 118 вспомогательных объектов.

Финансирование федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» было значительно увеличено — с 105 до 359,2 млрд рублей. Срок действия программы продлен до 2035 года.

Эти меры направлены на решение проблемы переполненности СИЗО и улучшение условий содержания подследственных. Реализация программы позволит обеспечить соблюдение прав человека и международных стандартов в пенитенциарных учреждениях.

