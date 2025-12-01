День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:37

РФ расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

В России ужесточили контроль за экспортом комплектующих для оптических систем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России расширили список товаров двойного назначения, которые теперь запрещено экспортировать в недружественные страны, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. Решение нацелено на защиту национальных интересов и обеспечение национальной безопасности России в условиях продолжения СВО.

Правительство внесло в перечень несколько материалов, применяемых в электронно-оптической промышленности. Данная мера призвана предотвратить попадание этих компонентов в руки украинских вооруженных сил.

В перечень новых ограничений вошли восемь химических соединений и материалов. Среди них — ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, а также арсенид и фосфид галлия. Кроме того, под ограничения подпали обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

В постановлении говорится, что материалы используются в производстве военных электронно-оптических устройств, включая системы наведения и приборы ночного видения украинских военных. Недружественные страны скрывают цели закупок российской продукции для этих систем, в которых остро нуждается Украина.

Ранее правительство России повысило таможенные пошлины на импортируемые солодовое пиво и сидр из недружественных стран. Новые ставки будут действовать до конца 2025 года. Согласно документу, пошлина на пиво возрастет с €1,5 (146,66 рубля) за литр с €1 (97,77 рубля). Пошлины на сидр и другие игристые напитки увеличатся с 22,5% до 30% от таможенной стоимости.

Россия
товары
экспорт
расширение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.