РФ расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров В России ужесточили контроль за экспортом комплектующих для оптических систем

В России расширили список товаров двойного назначения, которые теперь запрещено экспортировать в недружественные страны, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. Решение нацелено на защиту национальных интересов и обеспечение национальной безопасности России в условиях продолжения СВО.

Правительство внесло в перечень несколько материалов, применяемых в электронно-оптической промышленности. Данная мера призвана предотвратить попадание этих компонентов в руки украинских вооруженных сил.

В перечень новых ограничений вошли восемь химических соединений и материалов. Среди них — ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, а также арсенид и фосфид галлия. Кроме того, под ограничения подпали обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

В постановлении говорится, что материалы используются в производстве военных электронно-оптических устройств, включая системы наведения и приборы ночного видения украинских военных. Недружественные страны скрывают цели закупок российской продукции для этих систем, в которых остро нуждается Украина.

Ранее правительство России повысило таможенные пошлины на импортируемые солодовое пиво и сидр из недружественных стран. Новые ставки будут действовать до конца 2025 года. Согласно документу, пошлина на пиво возрастет с €1,5 (146,66 рубля) за литр с €1 (97,77 рубля). Пошлины на сидр и другие игристые напитки увеличатся с 22,5% до 30% от таможенной стоимости.