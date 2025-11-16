Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Опубликовано фото рюкзака, в котором нашли голову мальчика в Москве

Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru
Прокуратура Москвы опубликовала фотографию рюкзака и пакета, в которых была найдена голова маленького мальчика. В настоящее время прокуроры координируют работу правоохранительных органов на месте происшествия, а также следят за ходом и результатами расследования убийства.

Рюкзак и пакет, в которых был обнаружен фрагмент тела. Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, — говорится в сообщении.

Человеческие останки нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы утром воскресенья, 16 ноября. Вскоре выяснилось, что голова принадлежит ребенку. По предварительной оценке, погибшему было около 10 лет. Возбуждено уголовное производство по статье об убийстве.

Предполагается, что ребенок мог умереть от асфиксии. По некоторым данным, на его шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. Водолазы уже приступили к поиску останков ребенка в Гольяновском пруду.

Как утверждает источник в правоохранительных органах, ребенок, предположительно, скончался не более двух дней назад. При этом в деле уже появился подозреваемый. Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, его личность и местонахождение пока неизвестны.

