16 ноября 2025 в 17:43

Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново

Водолазы завершили обследование Гольяновского пруда, где нашли останки ребенка

Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru
В Москве водолазы завершили обследование Гольяновского пруда, где обнаружили голову ребенка, сообщает РИА Новости. Место происшествия также покинули сотрудники полиции, СК и МЧС. Расследование продолжается.

Накануне в пруду нашли пакет с частями тела несовершеннолетнего. Сообщение о находке поступило в полицию от работника, выполнявшего реконструкционные работы в водоеме. По предварительным данным, жертва — мальчик 7–10 лет. По факту найденных останков возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее стало известно, что ребенок скончался не более двух дней назад. По данным следствия, на шее жертвы имелись следы, указывающие на возможную смерть от асфиксии. Позднее в деле о находке в Гольяновском пруду появился подозреваемый — мужчина ростом около 180 сантиметров, которого очевидцы видели бросающим пакет с рюкзаком в воду. По предварительной информации, тело ребенка расчленили лобзиком.

До этого в Москве на улице Академика Анохина обнаружили тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Как уточнили в СК, мать совершила убийство собственного сына, после чего попыталась покончить с собой и была госпитализирована. Следствие возбудило уголовное дело и назначило судебно-психиатрическую экспертизу.

