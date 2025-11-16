Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 17:28

Стало известно, когда пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 8 декабря

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве 8 декабря пройдет заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила организация в Telegram-канале. Заседание возглавит председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Планируется принятие новых модельных законов, направленных на укрепление коллективной безопасности и повышение эффективности совместных мер против современных угроз.

8 декабря состоится совместное заседание совета и 18-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве во главе с председателем ассамблеи, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в предстоящем саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его карточка появилась на ресурсе 13 ноября.

ОДКБ
заседания
мероприятия
Москва
