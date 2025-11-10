В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году

Председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин рассказал, в чем главное отличие форума «Сообщество» в 2025 году. Эксперт также поделился итогами секции, которая прошла под его модерацией.

— Форум «Сообщество» проводится с 2015 года. В чем главное отличие итогового форума в этом году?

— Итоговый форум ОП РФ «Сообщество», безусловно, является важнейшим событием в жизни гражданского общества. В этом году ОП РФ подводит итоги 20-летней деятельности — тематические сессии форума тоже были посвящены подведению этих итогов, об итогах деятельности Палаты за 20 лет и задачах на будущее сказал в своем кратком, но емком приветствии президент России Владимир Владимирович Путин. В этом основное отличие форума 2025 года.

— Расскажите об итогах секции, которую вы модерировали.

— Одной из самых востребованных площадок на форуме оказалась дискуссия о реализации новой Концепции государственной миграционной политики. Она собрала всех авторов этого процесса: практиков, ученых, гражданских активистов, представителей органов власти. Активное участие в работе площадки приняли представители вновь организованной структуры — Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Разговор получился очень откровенным, принципиальным и даже вышел за рамки отведенного тайминга.

Следует отметить, что Концепцию государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы Владимир Путин утвердил 15 октября 2025 года. Этот документ стратегического планирования — весомый аргумент в деле укрепления суверенитета, национальной безопасности нашей страны. Он отвечает коренным интересам нашего народа и содержит в себе много новых положений, особенно в части контроля миграции, требований к мигрантам, поддержки переселения культурно-близких жителей других стран, а также полномочий органов власти, включая муниципальный уровень. Также в нем прописаны показатели эффективности миграционной политики. Самое важное, на мой взгляд, что указ президента стал результатом широкой общественной дискуссии с участием представителей власти, неравнодушных граждан, ученых и специалистов.

Учтены в Концепции и многие предложения, которые высказывались в стенах ОП РФ и во время проведения региональных форумов «Сообщество». Так, Общественная палата неоднократно указывала на то, что неконтролируемые миграционные потоки могут стать фактором риска, способствующим возникновению экстремистских настроений и даже террористических актов.

Уязвимость определенных групп мигрантов к идеологическому влиянию в сочетании с отсутствием возможностей для полноценной интеграции в принимающее общество может создавать благоприятную почву для радикализации и насилия. В то же время эксперты предостерегали от роста мигрантофобии, расчеловечивания образа мигрантов в некоторых СМИ.

Отмечу, что существенный пакет поправок, неоднократно осаждавшихся на заседаниях нашей профильной комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, нашел свое отражение в ряде миграционных законопроектов, принятых Госдумой в конце 2024 года. Считаю, что данную работу необходимо продолжить, сосредоточив усилия на подготовке предложений, в том числе в области повышения эффективности управления миграционной политикой, внедрения практик адресной, организованной, контролируемой и возвратной внешней трудовой миграции.

К реализации Концепции самым непосредственным образом подключатся общественные палаты страны. Общественники разделяют положения указа о том, что результатом миграционной политики должно стать снижение числа незаконных мигрантов и преступлений, укрепление национальной безопасности страны.

Документ выверен и тщательно проработан — он опирается на запросы людей и реалии миграционной обстановки в нынешнем меняющемся мире. Конечно, жизнь может внести свои коррективы — нужно внимательно смотреть на правоприменительную практику, поэтому к концепции стоит относиться не как к итогу, а как к началу большой системной работы, которая должна развернуться без раскачки и ненужного формализма.

Многие меры миграционного контроля будут приниматься и дальше, развивая положения Концепции, главный принцип которой — ставка на собственное население. Концепция миграционной политики твердо обозначает: основной источник восполнения населения и трудовых ресурсов — естественное воспроизводство.

Значит, и приоритет при приеме на работу будет у россиян. Мигранты же — только вспомогательное средство для экономики и достижения национальных целей развития, трудовые ресурсы в сферах, где людей объективно не хватает. Это теперь главный ориентир для всех органов власти, предпринимателей и общественных организаций и законодателей.

— Какие предложения были озвучены, какие из них вы считаете необходимым поддержать?

— На нашем секционном заседании тоже прозвучал ряд предложений. Например, было предложено уполномоченным органам государственной власти разработать и утвердить требования, критерии и содержание мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, развитие и совершенствование системы курсов изучения русского языка, истории и культуры России в рамках сети центров доиммиграционной подготовки, проработать вопрос создания центров содействия адаптации иностранных граждан в субъектах Российской Федерации, испытывающих высокую миграционную нагрузку.

Эксперты говорили о необходимости популяризации истории русского зарубежья и включения эпизодов и персоналий этого периода истории России в учебные стандарты и учебники по истории. Отмечалось, что обсуждаемая проблема заключается в интеграции не столько тысяч трудовых мигрантов, сколько людей, которые переехали или собираются переезжать из разных стран обратно в Россию в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Участники дискуссии предложили рассмотреть возможность разработки и внедрения системы тестирования (в форме опроса) иностранных граждан на этапе их въезда в Российскую Федерацию для временного трудоустройства на предмет выявления их приверженности к экстремистской идеологии и (или) склонности (с учетом мировоззренческих и психоэмоциональных особенностей) к вовлечению в экстремистскую деятельность, а также осуществлять информационно-просветительскую работу в отношении работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, в целях формирования у них навыков своевременного распознавания признаков приверженности трудовых мигрантов экстремистской идеологии.

Участники дискуссии резюмировали, что строить и развивать Россию будут в первую очередь россияне для будущих поколений многонациональной и поликонфессиональной России на основе наших духовно-нравственных ценностей. Нет сомнения, что Концепция миграционной политики будет работать на благо России и ее народов: воспроизводить население и обеспечивать экономику мы будем своими силами.

Следует также отметить, что в целом участники дискуссии поддержали меры, принимаемые государством и новой Концепцией по миграционной политике, и высказали более 15 конкретных предложений, план работы по ее реализации. Все эти замечания и предложения, безусловно, будут использоваться в дальнейшей работе над составлением конкретного плана реализации Концепции миграционной политики в нашей стране.

— Ваши личные итоги форума «Сообщество» в этом году? Впечатления, новый опыт, знакомства.

— Безусловно, вопросы межнациональных, межрелигиозных отношений, а в последние годы и миграции — важнейшая составляющая национальной политики страны. Но в рамках форума состоялось много других, не менее актуальных дискуссий, некоторые из них мне удалось посетить.

Вывод: форум «Сообщество» остается уникальной площадкой для прямого общения между представителями власти, деловых кругов, некоммерческих организаций, инициативных и активных граждан. Его проведение остается востребованным в условиях новых вызовов для нашей страны, а заявленные дискуссии затрагивают действительно важные темы.

