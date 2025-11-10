Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:00

Грузинский ресторан поплатится рублем за оскорбительную рекламу с хинкали

В Оренбурге ресторану грозит штраф 200 тыс. рублей за рекламу с хинкали

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Грузинскому ресторану «Нино-Вано» в Оренбурге могут выписать штраф в размере до 200 тыс. рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда города. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о свободе вероисповедания.

В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию, — говорится в материалах дела.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области уточнили, что на стилизованном изображении храма, похожего на Собор Василия Блаженного, вместо куполов нарисовали популярное блюдо грузинской кухни. Это и послужило поводом для направления жалобы в полицию. Иск рассмотрят 9 декабря.

Ранее сообщалось, что налоговые органы активизировали проверки предприятий общественного питания. Юристы и консультанты отмечают, что рестораны, кафе и бары все чаще оказываются под прицелом ФНС, особенно те, которые занижают доходы, дробят бизнес или маскируют розничную торговлю под общепит.

рестораны
суды
штрафы
Оренбург
