Грузинский ресторан поплатится рублем за оскорбительную рекламу с хинкали В Оренбурге ресторану грозит штраф 200 тыс. рублей за рекламу с хинкали

Грузинскому ресторану «Нино-Вано» в Оренбурге могут выписать штраф в размере до 200 тыс. рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда города. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о свободе вероисповедания.

В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию, — говорится в материалах дела.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области уточнили, что на стилизованном изображении храма, похожего на Собор Василия Блаженного, вместо куполов нарисовали популярное блюдо грузинской кухни. Это и послужило поводом для направления жалобы в полицию. Иск рассмотрят 9 декабря.

