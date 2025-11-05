ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню Forbes: налоговая ужесточила контроль за ресторанным бизнесом в России

Налоговые органы активизировали проверки предприятий общественного питания, передает Forbes. Юристы и консультанты отмечают, что рестораны, кафе и бары все чаще оказываются под прицелом ФНС, особенно те, которые занижают доходы, дробят бизнес или маскируют розничную торговлю под общепит.

Каждый из нас получал предложение оплатить наличкой заказ или по раздельным терминалам за бар и кухню, — привела пример член Общественного совета при ФНС Екатерина Роганова.

Чаще всего ФНС проверяет льготы по НДС. Так, чтобы получить освобождение от налога, заведение должно платить сотрудникам зарплату не ниже средней по региону и иметь не менее 70% выручки от общепита. Например, в Москве в 2024 году средняя зарплата в отрасли составила 64 152 рубля. Если бизнес платил меньше, он теряет право на льготу и рискует штрафами за «серые» схемы. Также налоговики проверяют, все ли операции проходят через кассу и не скрывает ли заведение часть выручки.

Тем временем появилась информация, что количество банкротств заведений общепита в Финляндии в 2024 году выросло на 80%. Финский шеф-повар Анри Ален назвал нынешнюю ситуацию худшей в истории отрасли, отметив, что мировой финансовый кризис 2008 года в сравнении с текущим положением «кажется детской игрой».