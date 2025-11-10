В ОП РФ подвели итоги форума «Сообщество» 2025 года

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по экономике и трудовым отношениям и президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова подвела итоги форума «Сообщество» в 2025 году. Эксперт назвала главную особенность мероприятия в этом году и рассказала о результатах работы секции ОП РФ.

— Форум «Сообщество» проводится с 2015 года. В чем главное отличие итогового форума в этом году?

— Главное отличие итогового форума этого года в том, что он был посвящен 20-летию Общественной палаты Российской Федерации. Это позволило нам выйти за рамки обсуждения текущих вопросов и превратить площадку в масштабное событие для подведения итогов работы нашего института за уже весьма представительный срок. Мы смогли не только оценить основные достижения Общественной палаты как ключевого института гражданского общества в нашей стране, но и подробно представить, к примеру, активную международную деятельность Палаты, наши контакты и взаимодействие с аналогичными институтами по всему миру.

— Расскажите об итогах секции, которую вы модерировали. Какие предложения были озвучены?

— В контексте 20-летия Палаты наша работа в рамках Координационного совета при Общественной палате РФ по сетевым сообществам была особенно продуктивной. Мы провели на форуме два ключевых мероприятия: заседание Совета, где подвели его промежуточные итоги и представили специальный доклад ОП РФ, посвященный сетевым сообществам в России с акцентом на их ценностных основаниях.

Этот доклад стал закономерным итогом нашей работы, результатом согласования самых разных позиций и взглядов представителей органов государственной власти, деловых структур и общественных организаций. Для нас он символизирует не только точку сборки гражданских сил, но и важную победу: несмотря на все разнообразие подходов, нам удалось найти общий язык и выработать единую позицию, которую мы планируем развивать, расширяя взаимодействие с сообществами, делая Общественную палату ядром сообществ в России, действующих в едином ценностном поле.

На заседании были озвучены и другие важные инициативы. В частности, мы обсудили первые итоги масштабной программы «Проводники смыслов. ДНК России», которую реализуют Минобрнауки, Росмолодежь и наши партнеры. Ключевым элементом здесь стало создание «Клубов создателей смыслов» — сообществ преподавателей, призванных стать проводниками единой ценностно-мировоззренческой концепции в вузах.

— Какие из этих предложений вы считаете необходимым поддержать?

— Основное предложение, которое я считаю необходимым всесторонне поддержать, — это важность ценностной консолидации сетевых форм. Мы пришли к пониманию, что такая консолидация должна опираться на прочный фундамент и охватывать все типы сообществ. Именно этот подход позволит эффективно транслировать общие принципы в управленческие модели и практики, что крайне важно для устойчивого развития гражданского общества.

Отдельного внимания заслуживает второе ключевое мероприятие нашей программы — церемония вручения Национальной премии «Молодой специалист года». В свой пятилетний юбилей проект обрел принципиально новое звучание. В этом году мы предложили молодым специалистам рассказать о тех коллегах и наставниках, чьи профессиональные и человеческие качества служат для них источником вдохновения. Данный подход позволил сформировать уникальную коллекцию личных историй, на основе которых была создана галерея образов современного молодого профессионала.

Мы представили галерею из четырех таких образов, воплощенных в реальных людях, и поощрили как авторов лучших эссе, так и передовые компании, создающие среду для профессионального становления нового поколения молодежи. Своей деятельностью, личным примером и общей жизненной позицией эти люди являют подлинную сущность служения — своему делу, коллективу и тем ценностям, что консолидируют современное российское общество.

Юбилейная церемония наглядно продемонстрировала, что премия трансформировалась в целостное сообщество лидеров, которые не только развивают свои отрасли и ведут за собой других, но и доказывают, что труд молодого специалиста — это не просто карьерная траектория, но и ответственное служение будущему России.

— Какие ваши личные итоги форума «Сообщество» в этом году? Впечатления, новый опыт, знакомства.

— Итоговый форум «Сообщество» в этом юбилейном для Общественной палаты году вновь подтвердил свой статус ключевой консолидирующей площадки для открытого и продуктивного диалога между гражданским обществом, государством и бизнесом. Для меня лично он стал не просто рабочим событием, а точкой концентрации крайне важных смыслов и новых возможностей.

Что особенно ценно, на заседании возглавляемого мной Координационного совета по сетевым сообществам нам удалось добиться редкого баланса мнений. Мы услышали как наших постоянных членов, экспертов с богатейшим опытом, так и абсолютно новые, свежие точки зрения от представителей бизнес-структур, цифровых холдингов, компаний, которые на практике ежедневно работают с проблематикой виртуальных и цифровых сообществ. Этот диалог между «традиционным» третьим сектором и передовым цифровым бизнесом был чрезвычайно полезен и показал, насколько наши задачи сегодня пересекаются.

Безусловно, мы планируем развивать эти новые контакты и в рамках дальнейшей работы Совета. Такой симбиоз опыта и инновационных подходов — это именно то, что необходимо для выработки адекватных ответов на вызовы, с которыми сталкиваются сетевые сообщества в современной России.

