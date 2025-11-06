Путин назвал один из самых красивых городов Поволжья Путин заявил, что Самара является одним из самых красивых городов Поволжья

Самара является одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства высказался об этом в рамках выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава». Лидер обратился к участникам события с приветствием.

В этом году форум принимает Самара — один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными, — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, являются уроженцами самарской земли. Отдельной страницей спортивной истории президент обозначил 2018 год, когда город принимал матчи ЧМ по футболу. Стадион «Солидарность Самара Арена» Путин назвал главной площадкой форума, который много лет представляет собой место встречи единомышленников, людей, преданных спорту, а также его идеалам и ценностям.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Самару уникальным городом для научных туристов. Дипломат наделила таким же статусом Санкт-Петербург и Клин. Захарова убеждена, что туристы смогут открыть здесь уникальные музейные объекты и узнать много нового.