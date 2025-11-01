Захарова назвала три уникальных города России для научных туристов Захарова назвала Петербург, Самару и Клин лучшими городами для научного туризма

Санкт-Петербург, Самара и Клин будут интересны иностранцам, которые хотят отправиться в научное путешествие по России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-туристическом форуме «Открой атом». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, туристы смогут открыть для себя уникальные музейные объекты и узнать много нового.

Это три абсолютно разных места. <...> Обязательно посетить Петербург именно с точки зрения инженерной мысли, сочетания художественных образов и научных достижений. Нужно видеть и показывать разведение мостов. Где вы еще в мире это увидите? — поинтересовалась Захарова.

Дипломат напомнила, что в Самаре располагается уникальный бункер, построенный специально для советского вождя Иосифа Сталина. Посетители музейного объекта также могут ознакомиться с документами тех лет. А в Клине — производство елочной игрушки.

Ранее Санкт-Петербург, Карелию и Кавказ назвали лучшими направлениями для путешествия по России в золотую осень. Отдыхающие могут насладиться завораживающими природными пейзажами и величественной архитектурой.