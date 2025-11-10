Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:36

В Кремле высказались о завершении кризиса на Украине

Песков: Россия хочет завершить кризис на Украине как можно скорее

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия заинтересована как можно скорее завершить кризис на Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что прежде важно достичь поставленных изначально задач, сообщает ТАСС.

Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально, — сказал Песков.

Кроме того представитель Кремля заявил, что число сторонников установления мира на условиях России будет увеличиваться на Украине. Он выразил уверенность в развитии данной тенденции даже на фоне запуганности населения страны.

До этого Песков заявил о продолжении специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. При этом пресс-секретарь президента России отметил готовность Москвы к переводу процесса в дипломатическое русло.

Но Песков воздержался от комментариев относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании украинского кризиса. Песков отметил, что не располагает конкретными деталями и не может дать оценку данным утверждениям.

Кремль
Дмитрий Песков
Украина
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Влад Кадони стал безработным из-за болезни
Появились кадры, как ВС России сметают позиции ВСУ в Сладком и Новом
Россиян предупредили о популярных продуктах, провоцирующих изжогу
Останки убитой за просьбу дать еды девочки 28 лет пролежали в подвале дома
Генпрокуратура приехала в Госдуму по душу одного депутата
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.