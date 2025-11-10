В Кремле высказались о завершении кризиса на Украине

Россия заинтересована как можно скорее завершить кризис на Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что прежде важно достичь поставленных изначально задач, сообщает ТАСС.

Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально, — сказал Песков.

Кроме того представитель Кремля заявил, что число сторонников установления мира на условиях России будет увеличиваться на Украине. Он выразил уверенность в развитии данной тенденции даже на фоне запуганности населения страны.

До этого Песков заявил о продолжении специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. При этом пресс-секретарь президента России отметил готовность Москвы к переводу процесса в дипломатическое русло.

Но Песков воздержался от комментариев относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании украинского кризиса. Песков отметил, что не располагает конкретными деталями и не может дать оценку данным утверждениям.