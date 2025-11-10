В РСТ раскрыли, какие круизы в 10 раз стали популярнее у россиян

Бронирования речных круизов по России в последние годы растут преимущественно за счет осенних месяцев, которые ранее не пользовались спросом, сообщил генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. По его данным, за пять лет осенний сезон показал 8–10-кратный рост продаж, в то время как общий объем внутреннего круизного рынка увеличился вдвое, говорится на сайте Российского союза туриндустрии.

Если в целом объем внутреннего круизного рынка вырос за пять лет вдвое — с 350 тыс. до 700 тыс. человек, то осенний — в 8–10 раз, — говорится в публикации.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что иностранные гости чаще всего выбирают для путешествий по России Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ. Специалист отметил, что главной целью их визитов является культурно-познавательный туризм.

Кроме того, в 2025 году москвичи в 1,8 раза чаще бронировали отдых на фермах и в глэмпингах по сравнению с прошлогодними показателями. Проведение досуга в условиях русской деревни стало главным трендом сезона.