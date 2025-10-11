Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:37

Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма

Спрос на сельский туризм у москвичей в 2025 году вырос в 1,8 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы в 2025 году в 1,8 раза чаще бронировали отдых на фермах и в глэмпингах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отдых в русской деревне стал хитом сезона.

Наиболее популярными направлениями для сельского туризма стали Московская область — 28% от общего числа бронирований, Тульская — 23% и Владимирская область — 7%. Тверская область занимает четвертое место с результатом в 6%.

Наибольший рост интереса к такому виду отдыха зафиксирован в Смоленской области, где число бронирований выросло на 39%. В Псковской области спрос увеличился на 32%, в Воронежской — на 27%.

Ранее сообщалось, что спрос на сельский туризм в России осенью 2025 года вырос в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Наиболее популярными направлениями стали Московская, Тульская, Владимирская и Тверская области, где туристы ценят возможность перезагрузки в сельской местности, ухода за животными и приобретения экопродуктов. Как правило, поездка в деревню планируется за месяц, длится примерно два дня, и в ней участвуют в среднем три человека.

