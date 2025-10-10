Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма Спрос на сельский туризм в России вырос в два раза за год

Интерес россиян к сельскому туризму значительно вырос осенью 2025 года: количество бронирований в деревенских домах и на фермах увеличилось в два раза, сообщает «Газета.Ru». Наиболее востребованными направлениями стали Московская и Тульская области. За ними следуют Владимирская и Тверская, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Рост спроса на сельские маршруты также наблюдается в Пензенской, Псковской, Смоленской областях, в Чувашской Республике и Воронежской области. При этом самыми выгодными направлениями для осеннего отдыха оказались Республика Крым, Краснодарский край, Мурманская, Ярославская и Тверская области. В некоторых регионах, включая Краснодарский край, Владимирскую и Тульскую области, стоимость проживания даже снизилась.

Как отмечают эксперты, типичная поездка в сельскую местность планируется за месяц и длится около двух дней, чаще всего в составе трех человек. Популярность такого формата отдыха объясняется стремлением жителей мегаполисов к перезагрузке, тишине и близости к природе. Туристы ценят возможность ухаживать за животными, пробовать экологичные продукты и приобретать аутентичные сувениры.

