Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 20:20

Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма

Спрос на сельский туризм в России вырос в два раза за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интерес россиян к сельскому туризму значительно вырос осенью 2025 года: количество бронирований в деревенских домах и на фермах увеличилось в два раза, сообщает «Газета.Ru». Наиболее востребованными направлениями стали Московская и Тульская области. За ними следуют Владимирская и Тверская, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Рост спроса на сельские маршруты также наблюдается в Пензенской, Псковской, Смоленской областях, в Чувашской Республике и Воронежской области. При этом самыми выгодными направлениями для осеннего отдыха оказались Республика Крым, Краснодарский край, Мурманская, Ярославская и Тверская области. В некоторых регионах, включая Краснодарский край, Владимирскую и Тульскую области, стоимость проживания даже снизилась.

Как отмечают эксперты, типичная поездка в сельскую местность планируется за месяц и длится около двух дней, чаще всего в составе трех человек. Популярность такого формата отдыха объясняется стремлением жителей мегаполисов к перезагрузке, тишине и близости к природе. Туристы ценят возможность ухаживать за животными, пробовать экологичные продукты и приобретать аутентичные сувениры.

Ранее сообщалось, что зимой россияне смогут приобрести горящие путевки в Египет с питанием «все включено» всего за 30 тыс. рублей на человека за недельный тур. По словам турэксперта, за аналогичную сумму в ОАЭ будут предлагаться туры только с завтраками, а стоимость поездки в Таиланд составит не менее 40 тысяч рублей.

туризм
Россия
путешествия
бронирования
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11-12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.