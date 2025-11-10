«Смена эпохи»: синхронистка Шишкина об уходе Покровской из сборной России

Под руководством тренера Татьяны Покровской российские синхронистки побеждали на шести Олимпийских играх подряд, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. Она назвала новость о ее уходе из сборной РФ «сменой эпохи».

Это уход эпохи, смена эпохи, потому что под ее руководством было выиграно шесть Олимпийских игр подряд. Мне посчастливилось быть в команде в 2012 году в Лондоне, в 2016-м — в Рио-де-Жанейро и в 2021 году — в Токио. Пожелаем Светлане Ромашиной удачи на новом посту. Дай Бог ей повторить такой же успех, как у Татьяны Николаевны, потому что сейчас, на мой взгляд, — это пока недостижимый успех. В нашей стране нет вида спорта с таким огромным количеством золотых медалей на Олимпийских играх подряд, как синхронное плавание, — сказала Шишкина.

Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Теперь она будет советником председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина. Новым тренером сборной России стала Светлана Ромашина.