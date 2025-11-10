«Упертая максималистка»: Теплякова о новом тренере российских синхронисток

Новая наставница сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина является очень хорошим и дисциплинированным человеком, заявила NEWS.ru заслуженный тренер РФ Валентина Теплякова. Она назвала семикратную олимпийскую чемпионку справедливым и умным руководителем.

Света Ромашина — наша бывшая ученица. Очень хорошая, дисциплинированная, умная. На тренировке говоришь: «Девочки, сейчас каждая из вас сделает 50 гребков». Это состояние, когда синхронистки стоят вниз головой, вверх ногами и делают гребочки. Я слежу. Некоторые обманывают, вместо 50 делают 40. Света всегда делала 50 и больше. Она упорная максималистка. Как руководитель она очень справедливая и умная. Я рада за нее, — сказала Теплякова.

Ранее Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по сихронному плаванию. Теперь она будет советником председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина. Новым тренером сборной России стала Светлана Ромашина.

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина заявила NEWS.ru, что под руководством Покровской российские синхронистки побеждали на шести Олимпийских играх подряд. Спортсменка назвала новость о ее уходе из сборной РФ «сменой эпохи».