10 ноября 2025 в 13:28

Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России

Покровская займет должность главы Федерации водных видов спорта России

Татьяна Покровская Татьяна Покровская Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покидает свою должность, сообщил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в ходе внеочередной конференции в Казани. На своем посту ее сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которую Покровская лично рекомендовала в качестве преемницы, передает «Матч ТВ».

Согласно заявлению Мазепина, Покровская переходит на позицию советника председателя ФВВСР. На новой должности она продолжит заниматься развитием синхронного плавания и подготовкой национальной команды к международным соревнованиям, но уже в другом статусе. Кандидатура Ромашиной будет официально направлена в Министерство спорта РФ для утверждения.

Ранее трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева чуть не порвала себе рот во время выступления, когда из-за затруднения с дыханием решила сделать более глубокий вдох. В интервью спортсменка отметила, что в этот момент брекеты, которые она носила, зацепились за губу. Сам инцидент произошел в 13-летнем возрасте.

Россия
синхронное плавание
тренеры
Татьяна Покровская
