23 августа 2025 в 11:32

Синхронистка чуть не порвала рот во время выступления

Синхронистка Гурбанбердиева едва не порвала рот из-за брекетов на соревнованиях

Майя Гурбанбердиева Майя Гурбанбердиева Фото: Tao Xiyi/XinHua/Global Look Press

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева чуть не порвала себе рот во время выступления, когда из-за затруднения с дыханием решила сделать более глубокий вдох. В интервью Telegram-каналу Mash на спорте спортсменка отметила, что в этот момент брекеты, которые она носила, зацепились за губу. Сам инцидент произошел в 13-летнем возрасте.

По словам Гурбанбердиевой, несмотря на травму, она продолжила выступление. Синхронистка быстро использовала пальцы, чтобы освободить брекеты и вернуться к нормальной технике выполнения элементов.

Ранее чемпион мира Александр Мальцев заявил, что на ЧМ по водным видам спорта выступила молодая команда российских синхронисток, для многих из которых этот турнир стал первым международным соревнованием такого уровня. Именно неопытность спортсменок повлияла на их результаты, хотя выступление в целом можно считать успешным.

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в беседе с NEWS.ru подтвердила, что причины отсутствия золотых медалей у российской команды не связаны с судейством или резким усилением иностранных соперников. По ее мнению, основными факторами стали длительное отсутствие российских спортсменок на международной арене и обновленный состав команды, требующий дополнительного времени для адаптации к высшей конкурентной среде.

спорт
синхронное плавание
травмы
брекеты
