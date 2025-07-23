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23 июля 2025 в 11:48

Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ

Синхронистка Шишкина: россиянки уступают из-за отсутствия на мировых стартах

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поражения российских синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта не связаны с тем, что спортсменок засудили или потому что иностранцы стали сильнее, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. По ее мнению, россиянкам не удается выиграть золото из-за долгого отсутствия на международных турнирах и молодого состава команды.

Это связано с тем, что четыре года синхронистки не выступали на международной арене. За это время вид спорта кардинально изменился. Новые правила внесли серьезные коррективы. По сути это стал новый вид спорта. У нас очень молодая команда. Девчонки впервые в жизни оказались на таком крупном турнире. Поэтому я считаю серебро в группе хорошим результатом, а бронза в дуэте спорная. Китайские спортсменки совершили серьезную ошибку. В дуэте тоже как минимум должно было быть серебро, — сказала Шишкина.

Ранее Майя Дорошко и Татьяна Гайдай уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри в технической программе дуэтов. Также их обошли китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь, завоевавшие серебро.

Кроме того, российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах. Золото завоевали китаянки, третьими стали испанки (294,8575). Российские синхронистки остались без золотых медалей в групповых соревнованиях на ЧМ впервые с 1994 года, когда они были четвертыми.

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