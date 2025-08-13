Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:53

«Киану Ривз» из ФСБ развел пенсионера на 750 тысяч рублей

Пожилой житель Омска отдал аферисту с лицом Киану Ривза 750 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Омске 74-летний начальник отдела одного из местных предприятий стал жертвой мошенников, сообщил Telegram-канал «112». Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что ему якобы повысят пенсию, и выманили у него код из СМС. Позже аферисты связались с ним снова, выдавая себя за сотрудников службы по защите переводов.

С доверчивым пенсионером поговорил мужчина, представившийся офицером ФСБ. В подтверждение своих слов он прислал фотографию служебного удостоверения, на которое вместо своего лица приклеил фотографию актера Киану Ривза. Омич, не узнавший голливудскую знаменитость, доверился собеседнику и перевел 750 тысяч рублей.

Спустя время, осознав, что его обманули, пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы ищут предприимчивых мошенников.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга обязал мошенницу вернуть супружеской паре 1 млн 132 тысячи рублей, которые она выманила под видом помощи, включая «лечение волшебными палочками». Осенью 2023 года женщина брала оплату за сеансы и чистку дома, уверяя в необходимости магических процедур. Потерпевшие поняли, что стали жертвами аферы только в декабре, когда здоровье не улучшилось, а деньги исчезли.

