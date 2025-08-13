Арестованный Карапетян создаст в Армении политическое движение

Предприниматель Самвел Карапетян, которого арестовали армянское правительство по обвинению в призыве к захвату власти, намерен создать политическое движение «Мер дзевов» («По-своему»). Среди его целей: развитие экономики страны и создание возможностей для бизнеса, передает ТАСС заявление команды бизнесмена.

Эта инициатива возникла на основе четких идей и имеет большие планы для Армении, — отметил Карапетян.

По словам бизнесмена, движение также будет заниматься восстановлением репутации Армении как надежного партнера. Кроме того, предполагается, что политическая сила возьмет на себя вопросы возвращения молодежи в веру.

Ранее семья бизнесмена подала арбитражный иск против правительства Армении по делу о компании «Электросети Армении». От властей требуют компенсации уже понесенного и потенциального ущерба, предварительная оценка которого составляет $500 млн.

Также апелляционный суд Еревана признал незаконным арест Карапетяна, сообщила адвокат предпринимателя Лианна Гаспарян. Она напомнила, что задержание произошло 18 июня.