Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:01

Арестованный Карапетян создаст в Армении политическое движение

Команда бизнесмена Карапетяна анонсировала создание политического движения

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Саверкин Александр/TASS

Предприниматель Самвел Карапетян, которого арестовали армянское правительство по обвинению в призыве к захвату власти, намерен создать политическое движение «Мер дзевов» («По-своему»). Среди его целей: развитие экономики страны и создание возможностей для бизнеса, передает ТАСС заявление команды бизнесмена.

Эта инициатива возникла на основе четких идей и имеет большие планы для Армении, — отметил Карапетян.

По словам бизнесмена, движение также будет заниматься восстановлением репутации Армении как надежного партнера. Кроме того, предполагается, что политическая сила возьмет на себя вопросы возвращения молодежи в веру.

Ранее семья бизнесмена подала арбитражный иск против правительства Армении по делу о компании «Электросети Армении». От властей требуют компенсации уже понесенного и потенциального ущерба, предварительная оценка которого составляет $500 млн.

Также апелляционный суд Еревана признал незаконным арест Карапетяна, сообщила адвокат предпринимателя Лианна Гаспарян. Она напомнила, что задержание произошло 18 июня.

Карапетян
Армения
организации
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа
В Совфеде предположили, как Еврокомиссия попытается свергнуть Орбана
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.