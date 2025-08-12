Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 19:00

Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении

Семья Карапетяна подала арбитражный иск против Армении о возмещении $500 млн

Семья российского бизнесмена Самвела Карапетяна подала арбитражный иск против правительства Армении по делу о компании «Электросети Армении». Соответствующее заявление опубликовано на странице совета по защите бизнесмена в Facebook (деятельность в РФ запрещена). От властей требуют компенсации уже понесенного и потенциального ущерба, предварительная оценка которого составляет $500 млн.

Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения за привлечение ЗАО «Электрические сети Армении» к ответственности по делу о лишении собственности, — говорится в заявлении.

В иске действия армянских властей характеризуются как «произвольные, дискриминационные и политически мотивированные». Семья бизнесмена требует компенсации уже понесенного и потенциального ущерба, предварительная оценка которого составляет $500 млн. Окончательная сумма ущерба будет определена арбитражным трибуналом в ходе разбирательства.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Еревана признал незаконным арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна, а до этого и постановление правительства Армении о проведении обысков у Карапетяна. Суд удовлетворил жалобу защиты, официально зафиксировав факт нарушения прав предпринимателя.

