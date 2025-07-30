Суд в Армении принял неожиданное решение по делу Карапетяна

Суд в Армении принял неожиданное решение по делу Карапетяна Апелляционный суд в Армении признал незаконными обыски у бизнесмена Карапетяна

Апелляционный суд Еревана признал незаконным постановление правительства Армении о проведении обысков у российского бизнесмена Самвела Карапетяна, находящегося под арестом, сообщила адвокат предпринимателя Лиана Гаспарян. По ее словам, суд удовлетворил жалобу защиты, официально зафиксировав факт нарушения прав предпринимателя, передает издание Sputnik Армения.

Жалоба на это решение была удовлетворена, Апелляционный уголовный суд зафиксировал факт нарушения прав Самвела Карапетяна, — отметила Гаспарян.

Она добавила, что судебное решение подтверждает отсутствие достаточных оснований у силовых структур. По ее мнению, правоохранительные органы не имели права проводить соответствующие процессуальные действия в отношении её подзащитного.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Также сообщалось, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК Армении, соответствующие мероприятия настигли головной офис компании «Ташир».