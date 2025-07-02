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02 июля 2025 в 17:16

Дело против российского бизнесмена назвали правовым абсурдом

Адвокат Вардеванян: дело против Карапетяна является правовым абсурдом

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Роман Шеломенцев/РБК/NEWS.ru

Возбужденное против предпринимателя Самвела Карапетяна уголовное дело — это правовой абсурд, заявил его адвокат Арам Вардеванян. По его словам, которые приводит РИА Новости, бизнесмена обвиняют бездоказательно. Карапетяну вменяют призыв к захвату власти в Армении.

Карапетяну вменяется призыв к захвату власти, однако сам призыв в деле отсутствует. Это правовой абсурд, — заявил Вардеванян.

Как утверждает защитник, следователь признал, что Карапетяна преследуют из-за поддержки церкви. Адвокат подчеркнул, что одной из целей дела он также считает попытку властей отобрать у бизнесмена компанию «Электрические сети Армении». Он добавил, что законопроект правящей партии о национализации фирмы нарушает конституцию и права собственности.

Ранее в СК Армении сообщили, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках уголовного производства о неуплате налогов и отмывании денег. По данным следователей, соответствующие мероприятия затронули головной офис компании «Ташир».

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