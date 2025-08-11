Суд в Армении признал арест Карапетяна незаконным

Апелляционный суд Еревана признал незаконным арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает Alphanews со ссылкой на адвоката предпринимателя Лианну Гаспарян. Она напомнила, что задержание произошло 18 июня.

Суд подтвердил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было незаконным, в результате чего он был незаконно лишен свободы на более чем на девять часов, — сказала адвокат.

Ранее Гаспарян рассказала, что Апелляционный суд Еревана признал незаконным постановление правительства Армении о проведении обысков у Карапетяна. По ее словам, суд удовлетворил жалобу защиты, официально зафиксировав факт нарушения прав предпринимателя.

До этого адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.