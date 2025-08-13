Нападение на синагогу обернулось уголовным делом В Калужской области после поджога синагоги завели уголовное дело

Уголовное дело завели после нападения неизвестных на синагогу в Обнинске Калужской области, сообщает ТАСС. Максимальная санкция по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Известно, что учреждение подверглось нападению минувшей ночью — его попытались поджечь, бросив как минимум три бутылки с зажигательной смесью. В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что в настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. Известно, что это не первая атака на местную святыню.

До этого в Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. По мнению анонимного источника, акцию могли организовать конкуренты на выборах в 10-м одномандатном округе. Также известно, что политику уже поступали угрозы.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении мужчины, который бросил «коктейль Молотова» в отделении банка в Пушкино. Инцидент произошел на Октябрьском бульваре.