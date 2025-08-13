Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа Немецкого теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа на матче

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца отстранили от участия в турнире серии «челленджер» в греческом Херсониссосе за принятие душа во время матча, передает Tennis Infinity. Спортсмен выступал против итальянца Пьетро Феллина.

Дисквалифицированный спортсмен выиграл первый сет у соперника со счетом 7:5. После он ушел с корта, чтобы принять душ. Однако строгие антидопинговые правила запрещают это. В итоге Розенкранцу присудили техническое поражение. Немецкий спортсмен попытался оспорить решение и сообщил, что не знал о правиле. Однако судья оставил дисквалификацию в силе.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.

Также теннисист Карен Хачанов вышел в финал Masters в Торонто. В драматичном полуфинале он одолел третью ракетку мира Александра Зверева. В захватывающем матче 16-й номер мирового рейтинга, проиграв первый сет со счетом 3:6, спортсмен сумел переломить ход встречи.