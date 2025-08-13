Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:09

Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа

Немецкого теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа на матче

Матс Розенкранц Матс Розенкранц Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца отстранили от участия в турнире серии «челленджер» в греческом Херсониссосе за принятие душа во время матча, передает Tennis Infinity. Спортсмен выступал против итальянца Пьетро Феллина.

Дисквалифицированный спортсмен выиграл первый сет у соперника со счетом 7:5. После он ушел с корта, чтобы принять душ. Однако строгие антидопинговые правила запрещают это. В итоге Розенкранцу присудили техническое поражение. Немецкий спортсмен попытался оспорить решение и сообщил, что не знал о правиле. Однако судья оставил дисквалификацию в силе.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.

Также теннисист Карен Хачанов вышел в финал Masters в Торонто. В драматичном полуфинале он одолел третью ракетку мира Александра Зверева. В захватывающем матче 16-й номер мирового рейтинга, проиграв первый сет со счетом 3:6, спортсмен сумел переломить ход встречи.

теннисисты
Греция
Германия
дисквалификации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.