Российский теннисист Хачанов вышел в финал Masters в Торонто Хачанов обыграл третью ракетку мира Зверева и вышел в финал Masters в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал престижного Masters в Торонто. В драматичном полуфинале он одолел третью ракетку мира Александра Зверева.

В захватывающем матче 16-й номер мирового рейтинга, проиграв первый сет со счетом 3:6, сумел переломить ход встречи. Он взял второй сет (6:4), а в решающем третьем, несмотря на напряженную борьбу и тай-брейк, оказался сильнее. Хачанов обыграл Зверева в третий раз за последние восемь встреч.

Эта победа позволила ему повторить свой лучший результат на канадском Masters, которого он достигал в полуфиналах 2018 и 2019 годов. В борьбе за титул Хачанов встретится с победителем второго полуфинала, где сойдутся два американца: Бен Шелтон (№ 13) и Тейлор Фриц (№ 12).

Ранее стало известно, что спортсменка из России Анастасия Потапова отказалась от участия в Уимблдоне. Причина такого решения озвучена не была. Теннисистка пропускает уже третий по счету турнир. До этого она не стала принимать участие в матчах в Берлине и Истборне, аргументировав пропуск травмой.