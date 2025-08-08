Россиянин уступил американцу трофей теннисного турнира в Канаде

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто, сообщается на сайте ATP. Игра длилась почти три часа и закончилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Россиянин подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. В свою очередь его соперник из США сделал 16 ударов навылет, шесть раз ошибся на подаче и дважды взял подачу россиянина. Для Шелтона этот титул стал третьим в карьере.

За последние два дня я шесть часов играл в теннис. Честно говоря, я немного устал. <…> Больно проигрывать на решающем тай‑брейке, — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.

Тем временем стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева неудачно подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.