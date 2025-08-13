Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:55

США запустили навигационный спутник после 50-летнего перерыва

Defense One: США вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник NTS-3

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Космические силы США осуществили первый за почти полвека запуск экспериментального навигационного спутника, который может стать основой для будущих военных GPS-систем, сообщает Defense One. Аппарат NTS-3 был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты Vulcan.

Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида, — сказано в сообщении.

Новый спутник предназначен для тестирования передовых технологий, включая защиту от кибератак, устойчивую связь в условиях радиоэлектронного подавления. Также проверяется возможность автономной работы без постоянного контроля с Земли.

Особенностью NTS-3 является способность к перепрограммированию непосредственно на орбите, что значительно повышает его оперативную гибкость. Этот запуск знаменует начало второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты-носителя Vulcan.

Сообщалось, что NTS‑3 должен был стать частью секретной миссии USSF‑106. Аппарат рассматривался как ключевой элемент полезной нагрузки благодаря своей уникальной способности изменять сигнальные характеристики прямо на орбите. Изначально запуск планировалось осуществить с того же космодрома на ракете Vulcan VC4S.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заработал высокоскоростной интернет Starlink. Доступ в Сеть будет ускорен с помощью низкоорбитальных спутников. Отмечалось, что за подключение интернета дома минимальная плата без ограничений скорости составит $57 (более 4,5 тысячи рублей).

США
космос
спутники
технологии
