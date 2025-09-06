Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции Задержанного в ОАЭ депутата Христенко передали Киеву не по процедуре экстрадиции

Задержанного в ОАЭ депутата Рады Федора Христенко передали Украине в обход стандартной процедуры экстрадиции, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Передача осуществилась по политической договоренности на высшем уровне при координации секретаря СНБО Рустема Умерова.

Христенко передали Украине из ОАЭ по договоренности на высшем политическом уровне, а не экстрадировали согласно международно установленной процедуре, — отмечается в публикации издания.

По данным источника, за депутатом в ОАЭ летал глава департамента контрразведки СБУ Александр Поклад, после чего Христенко «добровольно» согласился вернуться на Украину. Ранее СБУ заявила о задержании в Киеве депутата от ОПЗЖ по подозрению в государственной измене. Ожидается, что Христенко даст показания против сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, также находящегося под стражей.

Ранее российский политик, экс-нардеп Рады Олег Царев заявил, что на Украине активно составляются планы на случай возможного ухода президента страны Владимира Зеленского или лишения его части полномочий. По его словам, политическая жизнь в стране кипит, причем в кулуарах обсуждаются кандидатуры на пост премьер-министра переходного периода.