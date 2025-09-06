Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 21:15

«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского

Политик Царев: на Украине готовят планы на случай ухода Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине активно составляются планы на случай возможного ухода президента страны Владимира Зеленского или лишения его части полномочий, заявил российский политик, экс-нардеп Рады Олег Царев в своем Telegram-канале. По его словам, политическая жизнь в стране кипит, причем в кулуарах обсуждаются кандидатуры на пост премьер-министра переходного периода.

Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 год при Кучме, — сообщил Царев.

Экс-нардеп напомнил, что Кинах обладает значительным политическим опытом: он руководил Министерством экономики Украины, был депутатом Рады и секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Также, как отметил Царев, спикером парламента на переходный период якобы мог стать глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, о смерти которого стало известно в конце августа.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что отказ Зеленского от предложения российского президента Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков. Эксперт уточнил, что глава украинского государства находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих покровителей.

Владимир Зеленский
планы
Украина
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского
«300 метров от энергоблока»: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго
Стало известно, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Моди посвятили в планы «коалиции желающих»
В России создали аналог украинской «Бабы-яги»
На Западе отметили главное отличие Трампа от диктатора
Жители Одессы жалуются на масштабный пожар после объявления тревоги
Витаминная бомба: самая полезная для иммунитета заготовка на зиму
В США спрогнозировали рецессию экономики из-за политики Трампа
Зрелищные воздушные тараны «Мары» и «Фурии» попали на видео
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для сексуального насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.