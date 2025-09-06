«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского Политик Царев: на Украине готовят планы на случай ухода Зеленского

На Украине активно составляются планы на случай возможного ухода президента страны Владимира Зеленского или лишения его части полномочий, заявил российский политик, экс-нардеп Рады Олег Царев в своем Telegram-канале. По его словам, политическая жизнь в стране кипит, причем в кулуарах обсуждаются кандидатуры на пост премьер-министра переходного периода.

Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 год при Кучме, — сообщил Царев.

Экс-нардеп напомнил, что Кинах обладает значительным политическим опытом: он руководил Министерством экономики Украины, был депутатом Рады и секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Также, как отметил Царев, спикером парламента на переходный период якобы мог стать глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, о смерти которого стало известно в конце августа.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что отказ Зеленского от предложения российского президента Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков. Эксперт уточнил, что глава украинского государства находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих покровителей.